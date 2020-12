Dilma: "Lula é o candidato mais forte e não podemos permitir que continue no purgatório"

“Se vivemos numa democracia, o que faz o Congresso e o Supremo que deixam Lula numa situação de verdadeiro purgatório?”, questionou a ex-presidente Dilma Rousseff, ao condenar as sentenças arbitrárias que retiraram seus direitos políticos. Em sua visão, “Lula é o candidato mais forte para derrotar Bolsonaro em 2022”. Assista edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista ao jornalista Breno Altman, no canal Opera Mundi, e ressaltou que Lula tem seus direitos políticos vetados pela direita liberal pois “é o candidato mais forte para derrotar Bolsonaro em 2022”.

“Se vivemos numa democracia, o que faz o Congresso e o Supremo que deixam Lula numa situação de verdadeiro purgatório?”, questionou, referindo-se às sentenças arbitrárias que retiraram os direitos políticos de Lula, no âmbito da operação Lava Jato.

Dilma reforçou que “Lula representa a identificação do povo brasileiro com as suas melhores lutas e vitórias (...). Ele tem esse imenso potencial político e eleitoral”, disse.

Articulações com o centrão

Ao analisar a chamada “frente ampla”, proposta que considera a composição de um grupo formado pelo“centrão” e setores progressistas para barrar a reeleição do bolsonarismo em 2022, Dilma ressaltou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), “pode ser muito melhor do que foi Eduardo Cunha”, ex-representante da casa, mas “não é um democrata”. “Maia contempla a visão do golpe e o tratamento que dão a Lula”, concluiu.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:





O conhecimento liberta. Saiba mais