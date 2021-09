Dilma passa bem após realizar angioplastia

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff disse neste domingo (12), através de sua conta no Twitter, que passa bem após um procedimento coronariano não cirúrgio no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Dilma fez questão de desmentir boatos de que ela teria se internado às pressas em um hospital, em Porto Alegre.

A ex-presidenta passou por uma angioplastia, tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias por meio de cateter balão, com o objetivo de aumentar o fluxo de sangue para o coração.

Dilma afirmou que está bem e em casa.

“Apesar dos boatos, quero informar que estou muito bem de saúde, descansando em casa. A minha angioplastia, realizada no Sírio-Libanês, aos cuidados do Dr. Roberto Kalil, foi realizada com sucesso. Eu estou ótima!”

