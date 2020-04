Dilma pede união de todos os democratas do País pelo fora Bolsonaro

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff reagiu neste domingo 19 à participação de Jair Bolsonaro em um ato contra a democracia em Brasília. Ela pediu a união de todos os democratas pelo ‘Fora Bolsonaro’.

“Enquanto o surto da Covid-19 se acelera e aumentam as mortes no país, Bolsonaro assume abertamente a sua estratégia golpista, que busca implantar um governo ditatorial. Num ato na frente do QG do Exército em Brasília, atacou todos os Poderes da República e a democracia”, postou Dilma no Twitter.

“Nenhuma instituição do Brasil e nenhum democrata podem se omitir diante do autoritarismo explícito de Bolsonaro. Devemos nos unir contra esta ameaça de implantar o caos. E a Constituição mostra o caminho”, publicou ainda a ex-presidente.

Neste fim de semana, Bolsonaro discursou a manifestantes que pediam intervenção militar e AI-5 em Brasília. “Eu estou aqui porque acredito em vocês, porque acredito no Brasil. Nós não queremos negociar nada, nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para colocar o Brasil no lugar que ele merece”, disse.

Nenhuma instituição do Brasil e nenhum democrata podem se omitir diante do autoritarismo explícito de Bolsonaro. Devemos nos unir contra esta ameaça de implantar o caos. E a Constituição mostra o caminho. — Dilma Rousseff (@dilmabr) April 19, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.