Dino: inquéritos sobre joias de Bolsonaro serão concluídos "muito em breve"

CartaCapital - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (5) não poder antecipar as conclusões da investigação sobre o escândalo das luxuosas joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele disse, porém, que os inquéritos estão em fase decisiva.

>>> Em depoimento à PF, Bolsonaro diz que ficou sabendo de joias sauditas um ano depois

“Posso afirmar que o trabalho da Polícia Federal está sendo feito com seriedade, caráter técnico e velocidade. Existem múltiplas apurações em andamento e não se trata de uma decisão de governo. São fatos revelados que ensejaram investigações criminais, que estão tendo tramitação normal, sob monitoramento do Ministério Público e do Judiciário”, disse Dino. “Muito em breve os inquéritos serão concluídos. Eles têm prazos".

