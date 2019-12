Dirceu: Bolsonaro renunciou ao projeto de desenvolvimento nacional

"Nossa democracia sempre teve vida curta, cortada por golpes e ditaduras", escreve o ex-ministro José Dirceu ao fazer um alerta para os retrocessos democráticos do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Em sua coluna no site Metrópole (DF), o ex-ministro José Dirceu reforça que o governo Jair Bolsonaro renunciou ao projeto de desenvolvimento nacional. "Nossa democracia sempre teve vida curta, cortada por golpes e ditaduras", afirma.

De acordo com o ex-ministro, "após séculos de vida, quando predominaram a exploração e a pobreza para a maioria da população, a escravidão, o analfabetismo, o coronelismo e voto de cabresto, tudo que hoje é história custou décadas de lutas e rebeliões, revoluções, golpes de estado".

"Foi um longo processo de formação histórica de nosso Brasil atual, com as classes trabalhadoras e empresariais, a classe média, os interesses, a cultura e a ideologia, as entidades e os partidos, os líderes e suas vitórias e derrotas", complementa.