Dirigente do PT defende Freixo e diz que sua candidatura não atrapalha Lula

Apoie o 247

ICL

47 - O membro do Diretório Nacional do PT e diretor da Fundação Perseu Abramo Alberto Cantalice defendeu, nesta quinta-feira (19), que o apoio do partido à candidatura de Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do Rio de Janeiro não atrapalha as estratégias de Lula no estado. “É mentira achar que o Freixo prejudica o Lula”, disse.

O dirigente escreveu em sua conta no Twitter que o que atrapalha a candidatura de Lula no Rio “é ter dois senadores na chapa”.

“A situação do RJ é de completa falência institucional. Não será com pragmatismos de ocasião que a situação será revertida. É mentira achar que o Freixo prejudica o Lula. O que de fato atrapalha é ter dois senadores na chapa. Ademais, o eleitor não vincula o voto para presidente.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação do RJ é de completa falência institucional. Não será com pragmatismos de ocasião que a situação será revertida. É mentira achar que o Freixo prejudica o Lula. O que de fato atrapalha é ter dois senadores na chapa. Ademais, o eleitor não vincula o voto para presidente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Alberto Cantalice (@albertocantalic) May 19, 2022

A polêmica em torno do nome de Freixo se dá porque o pessebista não vem pontuando bem nas pesquisas. Segundo o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, o partido decidiu contratar uma pesquisa qualitativa para medir o impacto de Freixo na candidatura do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE