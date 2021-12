Discurso de Mendonça em defesa da comunidade LGBTQIA+ terá “prova de fogo” em julgamento sobre prisão de trans e travestis

O futuro ministro "terrivelmente evangélico" dará o voto de desempate no julgamento que analisa se detentas transexuais e travestis têm direito de optar por cumprir a pena em presídios masculinos ou femininos. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O discurso de André Mendonça na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, na quinta-feira (03) sinalizando compromisso com a defesa dos direitos conquistados pela comunidade LGBTQIA+, deve ser submetido a uma prova de fogo logo nos primeiros meses de trabalho no Supremo Tribunal Federal (STF).

O futuro ministro, indicado à vaga na Corte por Jair Bolsonaro como alguém "terrivelmente evangélico", dará o voto de desempate no julgamento que analisa se detentas transexuais e travestis têm direito de optar por cumprir a pena em presídios masculinos ou femininos.

Na sabatina no Senado, ao ser confrontado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) sobre sua abertura às pautas progressistas para a comunidade LGBTQIA+, Mendonça, que é pastor evangélico, garantiu que deixaria de lado sua ideologia para, por exemplo, votar a favor do casamento gay .

PUBLICIDADE

"Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte isso tem que estar abstraído. Eu tenho que me pautar pela Constituição", respondeu o indicado de Bolsonaro, erguendo uma cópia da Constituição

Conforme destaca reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a ação apresentada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros pedia inicialmente a obrigatoriedade de que as detentas travestis e transexuais cumprissem pena em presídios femininos, mas o relator, Luís Roberto Barroso, decidiu que cabe à infratora optar pelo tipo de unidade prisional em que deseja ficar reclusa.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE