Distanciados, Bolsonaro e Mourão conversaram apenas 8 horas em 2020

Jair Bolsonaro e o vice-presidente, general Hamilton Mourão encontraram-se a sós em apenas seis ocasiões, totalizando oito horas de conversas.Maioria dos encontros foi em abril, às vésperas da saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça edit

247 - O distanciamento entre Jair Bolsonaro e o vice-presidente, general Hamilton Mourão, está evidenciado na agenda presidencial entre eles ao longo de 2020. Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, os dois encontraram-se a sós em apenas seis ocasiões, totalizando oito horas de conversas.

A metade dos encontros entre Bolsonaro e Mourão aconteceu entre os dias 22, 23 e 24 de abril. As datas coincidem com a antevéspera, véspera e dia da saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça.

A agenda presidencial, porém, foi mais receptiva para Jorge Oliveira que sai da Secretaria-Geral da Presidência para assumir uma vaga no Tribunal de contas da União (TCU).

Bolsonaro manteve 80 encontros reservados com o auxiliar. Em seguida aparecem os ministros Braga Netto e Paulo Guedes, cada um com 46 reuniões.

O conhecimento liberta. Saiba mais