Doria confirma que quer disputar o Planalto pelo PSDB em 2022

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou pela primeira vez que quer disputar a Presidência da República em 2022 pelo PSDB.

“Vamos disputar as prévias, respeitando todos os candidatos. Mas vamos trabalhar pra vencer. E somar forças com todos para fortalecer a candidatura do PSDB. E ajudar o Brasil”, disse o tucano à Folha de S.Paulo.

O anúncio foi feito após Doria ter sido derrotado na definição do modelo de prévias do partido. Ele propunha universalidade no peso do voto dos filiados.

