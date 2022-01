Doria diz que Bolsonaro não chega ao segundo turno e que terceira via terá "um ou dois" candidatos

Apoie o 247

247 - Pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, disse que a chamada “terceira via” deverá dialogar entre si e lançar “um ou dois candidatos” para disputar o pleito presidencial de outubro. "Haverá um juízo para se encontrar a melhor via. Em junho vamos ter essa concretude para que a terceira via possa ser expressada em um ou dois candidatos. Lembrando que Ciro Gomes (PDT) será candidato até o final", disse Doria em entrevista ao programa Canal Livre, exibido pela Band, na madrugada deste domingo(11).

De acordo com o UOL, Doria vem mantendo aberto um canal de diálogo visando uma possível aliança com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde dezembro, quando manteve uma reunião que contou com a participação da presidente da legenda, Renata Abreu. "O encontro com Moro foi bom. Eu gosto dele, o mundo da política não gosta. Vamos manter o diálogo até maio, junho, e lá ver quem tem maior viabilidade para disputar em nome da terceira via”, afirmou Doria.

O presidenciável tucano também disse acreditar que Jair Bolsonaro perderá a reeleição no primeiro turno. A disputa, segundo ele, se dará entre Lula e um representante da terceira via. "Nenhuma pesquisa antecipa resultado, ela revela apenas o retrato momentâneo. Mesmo com 20% ou 25% nas pesquisas, não acredito que Bolsonaro vá para o segundo turno, o vejo em declínio. Ele se autodestrói, é o seu maior adversário", afirmou.

"O País vai fazer um novo teste? Olha o que deu o teste com Bolsonaro. Desastre na economia, no plano social, na saúde. Testamos errado, erramos na mosca. Imaginamos eleger um sonho e ganhamos um pesadelo", disse mais à frente.

