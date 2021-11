Doria diz que fará oposição frontal aos "extremos" Lula e Bolsonaro e propõe aliança com Ciro

O pré-candidato do PSDB tentará consolidar a "terceira via" com o ex-juiz suspeito Sergio Moro, com Simone Tebet, do MDB, e outros potenciais adversários edit

247 – O governador Joao Doria, que disputará a presidência da República pelo PSDB, tentará construir seu caminho de "terceira via" com a alianças com o ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, com Simone Tebet, do MDB, e até mesmo com Ciro Gomes, do PDT. "Não há razão para não ter um diálogo com Ciro", disse ele, em entrevista ao Valor Econômico.

Doria afirmou ainda que irá disputar seu espaço polarizando com o que chamou de extremos. "Bolsonaro e Lula seguirão até o final na disputa pela presidência. Não vejo perspectiva de que os dois não sejam candidatos. Para valer. A minha candidatura se posiciona frontalmente contra Lula e Bolsonaro. A minha posição é: combater os extremos. Bolsonaro vendeu um sonho e entregou um pesadelo. E Lula flertou com a corrupção do petrolão e do mensalão. Eu serei extremamente combativo contra Lula e contra Bolsonaro. Não esperem de mim nenhuma leniência, nenhuma tolerância, no debate com Lula e nem com Bolsonaro", afirmou.

