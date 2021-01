Doria mobiliza Temer para tentar convencer China a liberar insumos para Coronavac

247 - Enquanto Jair Bolsonaro busca destravar o diálogo com a China, após ataques recorrentes ao país, a pedido de João Doria, Michel Temer ligou para o ex-embaixador chinês Li Jinzhang e tratou da liberação dos insumos usados na produção da Coronavac, que hoje encontram-se travados pelo país. O diplomata ocupa posto no governo Xi Jinping, em Pequim.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, Temer lembrou da boa relação entre os dois países, e o quanto a China foi relevante para o Brasil à época da Operação Carne Fraca, garantindo as importações do produto brasileiro. Temer ressaltou a importância dos insumos para a vacina neste difícil momento.

Jinzhang disse ver com bons olhos o fato de Temer estar elaborando o parecer jurídico da Huawei no Brasil. O leilão do 5G é um tema central para os chineses. A ala ideológica do bolsonarismo quer deixá-los de fora e ainda acusam a potência oriental de promover espionagem através da tecnologia.

O conhecimento liberta. Saiba mais