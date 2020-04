Doria pede a Mandetta: “resista aos despreparados”

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu nesta sexta-feira 3 ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que “resista aos despreparados”, em referência ao presidente Jair Bolsonaro e a quem mais concordar com o fim do isolamento social como medida no combate à coronavírus no governo federal.

Bolsonaro fez críticas a Mandetta nesta quinta, depois de o ministro ter sido excluído de uma reunião com médicos realizada pelo governo federal. Em entrevista, Bolsonaro disse que não irá demitir o ministro, mas que faltou “humildade” a ele na condução da crise. Mandetta tem insistido na defesa do isolamento, mesmo contra Bolsonaro.

“O ministro tem sido dedicado, correto e fluido nas informações com os Estados, todos eles”, elogiou Doria. “Tem mantido uma relação correta, altiva, republicana e distanciada de ideologismo. Esperamos que o senhor continue cumprindo seu papel apesar de todo o esforço e sacrifício”, acrescentou. Segundo o governador, a postura de Mandetta “está ajudando a salvar vidas de milhares de brasileiros”.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso