Doria reforça isolamento social e Eduardo Bolsonaro o chama de ‘ditador’

Deputado Eduardo Bolsonaro critica o bloqueio de vias em São Paulo para reforço do isolamento social no combate à pandemia. "Quem é o ditador mesmo?", provocou

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro chamou de “ditador” o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo reforço das medidas de isolamento social, como a restrição de veículos em vias na capital.

“Quem sabe o que é melhor para você não é você, mas sim o seu querido governador Dória. Ele conhece melhor das suas necessidades do que você. Quem é o ditador mesmo?”, postou o filho de Jair Bolsonaro, ao compartilhar uma notícia sobre o tema.

Ele fez a provocação no Twitter depois de um final de semana em que Jair Bolsonaro defendeu o golpe militar no Brasil e disse ainda que as Forças Armadas estavam do lado do governo federal nessa empreitada.

