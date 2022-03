“É a Petrobras Futebol Clube e o resto que se exploda”, diz Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou novamente, neste sábado (12/3), o reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras e declarou que a empresa não tem sensibilidade com os brasileiros. O mandatário disse também que vai acionar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para notificar os postos de combustíveis que não reduzirem os valores nas bombas.

“Resumindo, ontem [11/3] a Petrobras aumentou em R$ 0,90. Lamento, podia ficar mais um dia. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população, é Petrobrás Futebol Clube e o resto que se exploda”, disparou Bolsonaro, durante passeio em Luziânia, em Goiás.

Bolsonaro destacou que, se tivesse aguardado, “em vez de anunciar ontem R$ 0,90 o aumento do diesel, poderia ter anunciado R$ 0,30, com essa lei aprovada agora, sancionada, a partir de hoje menos R$ 0,60 o litro do diesel”. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, o impacto será de R$ 0,33 por litro do diesel em relação ao PIS/Cofins e R$ 0,27 do ICMS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE