“É carnaval ou é prévia”, diz Arthur Virgílio sobre escolha de candidato à Presidência pelo PSDB

247 - Em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira (22), o ex-prefeito do Amazonas Arthur Virgílio se posicionou contra a declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que Virgílio e Dória teriam se juntado contra a candidatura dele e que não concordou que o resultado das prévias só fosse divulgado no próximo domingo (28).

Segundo Virgílio, Leite está sendo manipulado pelo deputado federal Aécio Neves. O ex-senador disse, inclusive, que vem aconselhando Eduardo.

"Deixa de ser criança. Ele (Aécio) não é Eduardo nem Bolsonaro. Ele é qualquer presidente que entre e dê o que precisa pra fazer fisiologia com a Câmara, com o baixo clero. O mesmo ataque que o Aécio me fez, ele fez (Leite)”, disse Virgílio.

Sobre a unidade do partido, independentemente da escolha do candidato, Virgílio disse que é possível desde que o partido se "desbolsonarize".

“Acho que o PSDB precisa ser “desbolsonarizado” e o Eduardo Leite deve se afastar da influência maléfica do Aécio Neves. O Eduardo precisa ouvir as pessoas boas. É possível sim se construir uma unidade, mas é preciso que ele tenha a grandeza de fazer autocrítica. Parece um menino. Cada dia mais ele mostra que não está pronto para presidir o Brasil”, rebateu.

Sobre a escolha da data das prévias, Virgílio atacou Leite e disse que ele agiu como criança ao defender que as prévias fossem realizadas em fevereiro 2022: "é carnaval ou prévia".

Arthur Virgilio disse que Eduardo Leite é "mais jovem velho político no PSDB". Ele não quer prévia. Eu não gostaria que o Leite deixasse a legenda. O Aécio, sim", finalizou.

