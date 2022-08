“É preciso manter vivo o legado de Getúlio Vargas”, diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (24) no Twitter que é "preciso manter vivo" o legado do ex-presidente Getúlio Vargas (mandatos de 1930-45 e 1951-54).

"Getúlio criou a CLT, revogando uma situação praticamente análoga à escravidão em que viviam os trabalhadores e as trabalhadoras. Um triste passado que, infelizmente, alguns querem trazer de volta ao Brasil. Criou o salário mínimo, que nos nossos governos teve valorização recorde de 74%, dinamizando a economia. Hoje, infelizmente, o salário mínimo é pouco para as necessidades de uma família", escreveu.

>>> 68 anos após o suicídio de Vargas, Petrobrás vira a maior pagadora de dividendos do mundo

De acordo com ex-presidente, Getúlio "inaugurou as bases para a industrialização do Brasil, garantindo a nossa hoje ameaçada soberania". "Criou a Petrobrás, a maior empresa brasileira, que o atual governo tenta privatizar, assim como fez com a Eletrobrás, também criada por Getúlio", acrescentou.

"Getúlio está vivo na memória de quem sonha com um Brasil soberano e uma classe de trabalhadora plena de direitos. É preciso manter vivo esse legado, com o respeito à maior de nossas conquistas: a democracia".

Perseguido até o suicídio – mais pelos seus acertos do que pelos erros – Getúlio está vivo na memória de quem sonha com um Brasil soberano e uma classe de trabalhadora plena de direitos. É preciso manter vivo esse legado, com o respeito à maior de nossas conquistas: a democracia. August 24, 2022

Criou o salário mínimo, que nos nossos governos teve valorização recorde de 74%, dinamizando a economia. Hoje, infelizmente, o salário mínimo é pouco para as necessidades de uma família. — Lula 13 (@LulaOficial) August 24, 2022

Perseguido até o suicídio – mais pelos seus acertos do que pelos erros – Getúlio está vivo na memória de quem sonha com um Brasil soberano e uma classe de trabalhadora plena de direitos. É preciso manter vivo esse legado, com o respeito à maior de nossas conquistas: a democracia. — Lula 13 (@LulaOficial) August 24, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.