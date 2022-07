“É preciso mostrar que não se brinca com a democracia no Brasil”, diz Noblat

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat disse nesta quarta-feira (20), através de sua conta no Twitter, que o Brasil precisa dar uma lição na “ala golpista das Forças Armadas e em Jair Bolsonaro” para mostrar que a democracia não pode ser atacada.

“Julgar Bolsonaro e os militares de seu governo é uma oportunidade histórica. É preciso mostrar para fascistas e para a ala golpista das Forças Armadas que não se brinca com a democracia no Brasil”

A fala de Noblat acontece após reunião de Bolsonaro, nesta segunda-feira (19), com embaixadores de diversos países, onde ele usou o evento para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. O evento contou com a participação de militares.

Julgar Bolsonaro e os militares de seu governo é uma oportunidade histórica. É preciso mostrar para fascistas e para a ala golpista das Forças Armadas que não se brinca com a democracia no Brasil.
— Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) July 20, 2022

