Eduardo Bolsonaro defende que governo participe de eleição para a presidência da Câmara: "seria justo"

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu que o governo participe da escolha do novo presidente da Câmara em 2021. Segundo ele, seria justo o Poder Executivo” se envolver na disputa pelo comando da Casa e que o governo Jair Bolsonaro possui “maturidade” para isso. O mandato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à frente da presidência da Câmara expira em janeiro do próximo ano.

“O presidente não participou ativamente dessa eleição em que foi eleito o Rodrigo Maia. Eu acredito que atualmente já ocorreu a maturidade para que seja necessária não uma interferência, mas a participação do governo”, disse Eduardo, segundo reportagem do jornal O Globo.

A declaração do parlamentar teria sido feita durante uma entrevista com os organizadores de um congresso online realizado pelo Movimento Brasil Conservador (MBC). Além de Eduardo Bolsonaro, o evento contou com a participação de investigados no âmbito o inquérito das fake news, como os deputados Daniel Silveira (PSL-RJ) e Filipe Barros (PSL-PR).

Ainda segundo Eduardo, apesar de não existir um nome escolhido para disputar a presidência da Câmara, o governo gostaria de ter como candidatos perfis alinhados à direita, como o da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) ou o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PSL-SP), ambos bolsonaristas. "Contra a esquerda a gente vota em qualquer um", disse.

