Eduardo Bolsonaro encontra sheik acusado de tortura

Parlamentar divulgou reunião com o príncipe do Bahrein, Nasser Hamad, acusado de torturar prisioneiro

Metrópoles - Eduardo Bolsonaro festejou nas redes sociais, no domingo (29/5), um encontro com o príncipe do Bahrein, Sheik Nasser Bin Hamad, comandante da Guarda Real daquele país.

Na foto, o deputado aparece ao lado de Hamad, fardado, simulando golpes de jiu-jitsu. “Amigo que é amigo chega dando banda ou mata-leão”, escreveu Eduardo.

Hamad é acusado de torturar prisioneiros durante uma revolta pró-democracia em 2011.

