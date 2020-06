Eduardo Bolsonaro quer derrubar o pai para concorrer em 22, afirma Janaina Paschoal

Uma das primeiras apoiadoras a pular fora do barco do governo, Janaina Paschoal afirmou que essa seria uma tática do parlamentar para driblar uma norma que impede que filhos sucedam seus pais em cargos do executivo edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) acredita que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) quer derrubar seu pai, Jair Bolsonaro, para surgir como alternativa na eleição de 2022. Uma das primeiras apoiadoras a pular fora do barco do governo, ala afirmou que essa seria uma tática do parlamentar para driblar uma norma que impede que filhos sucedam seus pais em cargos do executivo. A reportagem é do portal UOL.

"Cheguei a conversar sobre isso com o ministro [Gustavo] Bebianno antes dele falecer. Passa na minha cabeça, e é louco, sei que é, que Eduardo quer derrubar o pai para poder se apresentar como alternativa em 22, com o discurso do golpe", afirmou a deputada em entrevista à Marie Clare.

Ela defendeu que Eduardo Bolsonaro é uma liderança forte da ala olavista do governo e tem conversado com líderes internacionais para se articular.

