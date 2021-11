Eduardo Bolsonaro sai em defesa de offshore de Guedes e ataca oposição: 'quer voltar a roubar'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes que participou de audiência conjunta nas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em que ele foi chamado para explicar a possibilidade de conflito de interesses por meio de operações financeiras no exterior por meio de uma offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Segundo ele, o objetivo da convocação, feita por parlamentares de oposição, “é desgastar o governo Bolsonaro para voltarem a roubar”.

O parlamentar disse, ainda, que o sucesso de Guedes em “30 anos de sucesso na vida privada” é o que “incomoda muita gente”. “É comum pessoas de sucesso diversificarem investimentos no exterior. Mas é que, quando se fala em offshore, eles já se lembram de roubalheira, de corrupção”, completou.

Mais cedo,o deputado Rogério Correia (PT-MG) afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, “foi pego com a boca na botija sonegando impostos”. “Offshore tem como objetivo fugir dos impostos do país de origem. Se o senhor aplicasse aqui no Brasil pagaria 15% de imposto, lá fora deve ser próximo de zero. O Brasil tem mais de R$ 400 bilhões em sonegação e o senhor dá mau exemplo”, afirmou.

