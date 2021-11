Eduardo Cunha escreve artigo com ataque direto à candidatura de Moro: “será uma campanha cínica”

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, peça-chave no golpe contra Dilma e depois perseguido, preso e condenado pela Lava Jato escreve artigo com um duro ataque a Moro e seu projeto eleitoral edit

247 - Condenado a mais de 55 anos e 3 meses na soma das penas de três processos da Lava Jato, Eduardo Cunha está solto. E quer vingança contra seu algoz, o ex-juiz Sérgio Moro, condenado como juiz ladrão pelo STF. Cunha foi peça-chave no golpe contra Dilma e depois perseguido, preso e condenado pela Lava Jato e escreveu artigo com um duro ataque a Moro e seu projeto eleitoral veiculado nesta segunda-feira no Poder360.

Entre o final de abril e o início de maio, o ex-deputado conseguiu três vitórias sucessivas na Justiça, no TRF-4, STJ e TRF-1 que garantiram sua liberdade. No artigo publicado no Poder360 , ele afirma: “Será uma campanha cínica da parte dele. Mas todos os outros candidatos terão a oportunidade de mostrar a verdadeira face da organização política que ele comandou”.

Leia a íntegra do texto:

Domingo, 6 de novembro de 2016. Sergio Moro era a capa do Estado de S. Paulo pouco depois de decretar a minha prisão preventiva em uma ação –em 14 de setembro de 2021, quase 5 anos depois, o STF reconheceria o ex-juiz como incompetente para me processar e julgar.

A sua entrevista, à época, anunciada como a 1ª depois de 2 anos e meio da chamada operação Lava Jato, nome hoje abolido, tinha a seguinte manchete, atribuída como frase dele: “Jamais entraria para a política”.

Mais recentemente, em um artigo na Folha de S. Paulo, publicado em 3 de novembro de 2021 e intitulado “O candidato veste toga”, o jornalista Bruno Boghossian relembra que, em novembro de 2017, Moro dizia que migrar para o campo eleitoral seria um movimento inapropriado, tanto naquela época como no futuro. Citou fala do hoje ex-juiz: “Isso poderia colocar em dúvida a integridade do trabalho que fiz até o presente momento”.

O que mudou do Sergio Moro daquele momento para o de hoje? Simplesmente nada. Só caiu a sua máscara.

Não estamos falando da máscara que estamos usando pela pandemia da covid-19. Falo do que já abordei em meu livro “Tchau, Querida”: Moro era o chefe de uma organização política denominada Lava Jato.

Como bem explanei no livro, se esse grupo tivesse que responder aos padrões que ele próprio adotava, ele seria tão criminoso quanto as supostas organizações que acusava. No mínimo teríamos a de prevaricação, como no artigo 319 do Código Penal: “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.

Não foi isso que ocorreu nos atos de Moro ou do Ministério Público em Curitiba, já comprovados nas conversas divulgadas na Vaza Jato? Não buscaram satisfazer interesse ou sentimento pessoal?

Evidente que, se eles fossem processados por isso, deveriam responder a um processo legal correto, sujeito a um juiz competente, com direito a defesa e a um julgamento justo, com o devido contraditório. Jamais deveriam ser submetidos o tipo de julgamento que impuseram às suas vítimas.

As ações conduzidas pelo chefe dessa operação, o ex-juiz Sergio Moro, inclusive contra mim, estão caindo na Justiça. Seja pelo julgamento da sua incompetência, seja até pela sua suspeição. Ao fim não ficará pedra sobre pedra.

Objetivo sempre foi a Presidência

Sempre achei que Bolsonaro estava cometendo um grande erro quando nomeou Sergio Moro ministro da Justiça. Quando o então juiz deixou o seu cargo para ingressar na carreira política, já era claro que ele tinha (e ainda tem) o objetivo de tomar conta de tudo –ou seja, de ser o presidente da República. Achei inclusive que Bolsonaro não era candidato à reeleição. Todos sabiam que demitir Moro do ministério seria uma tarefa difícil, já que ele jamais abriria mão do seu projeto político.

Circula nas redes sociais uma declaração atribuída à mulher do ex-juiz: “Eu vejo Moro e Bolsonaro como uma coisa só”. O que o interesse não faz com as posições políticas das pessoas…

Por óbvio, não eram e nunca seriam uma coisa só. Bolsonaro é muito diferente e melhor do que Moro.

Também não posso deixar de ressaltar que a decisão de Moro de sair do cargo de juiz ajudou em muito que a operação fosse desmascarada. Embora o certo seria que ele estivesse no cargo e pudesse ser punido pelo CNJ por seus abusos. No mínimo, com a demissão da cadeira de juiz. Isso certamente aconteceria, como vem acontecendo com alguns integrantes do Ministério Público.

Não podemos esquecer de que Moro já havia antecipado toda essa sua estratégia política em artigo (link para assinantes) publicado na Folha de S. Paulo, anos antes de iniciar a operação política da sua organização. Sem contar com outros abusos cometidos em outros processos anteriores, derrubados em Instâncias superiores.

Campanha cínica à frente

Moro era um caso crônico e contumaz de uso abusivo da caneta de juiz, buscando o seu lugar na política.

Como explicar as inúmeras prisões preventivas ilegais ou até de cumprimento antecipado de pena depois de julgamento em 2ª Instância, envolvendo ações anuladas depois pelo STF?

Como se justifica eu ter ficado em prisão preventiva decretada por Moro, por 4 anos e meio, em uma ação em que o STF depois o julgou incompetente para me processar e julgar?

Como Lula ficou preso 1 ano e meio para execução de uma pena que depois teve a ação anulada, pela reconhecida incompetência e suspeição de Moro pelo STF?

A minha prisão, por exemplo, era para fazer contraponto político ao que ele fazia com Lula. Tentava mostrar uma imparcialidade que, hoje, todo mundo sabe que nunca existiu. Ele mesmo admitia isso em entrevistas, onde tentava se mostrar imparcial com relação a Lula, citando a sua atuação com relação a mim, como exemplo de que atingia a todos os lados da política.

Talvez ele, Moro, tivesse até aceitado continuar como ministro se lhe fosse garantida a vaga de vice de Bolsonaro na reeleição e ele sentisse que essa reeleição era o mais provável. Continuaria com Bolsonaro para depois, de forma pacífica, ser o seu sucessor.

Mas as coisas mudaram. Primeiro ele foi desmoralizado pela Vaza Jato, que levou à anulação das condenações de Lula e a várias outras derrotas no Judiciário. Depois ele mesmo viu que não tinha essa garantia de seria o vice de Bolsonaro. Começou a achar que essa candidatura a vice poderia ser derrotada e passou a buscar uma saída para o seu projeto político.

Mesmo a sua hipotética entrada no STF seria só um passo para corroborar toda a sua estratégia política. Seria um palanque para buscar a Presidência da República na sucessão de uma eventual reeleição de Bolsonaro.

Com o desgaste das suas derrotas no Judiciário e da repercussão da Vaza Jato, ele tentou transformar a sua saída do governo em um escândalo contra Bolsonaro –o que já era previsível desde o início. Visava a um eleitorado que votou em Bolsonaro, mas poderia migrar.

Ele só não contava que a percepção da sociedade sobre os seus desmandos e os da sua organização política seria tão clara a ponto de erodir a força política que considerava ter. A última pesquisa do PoderData mostrou que Moro tem rejeição de 61%. Isso torna inviável uma candidatura de sucesso, ao menos para presidente.

A pesquisa de intenção espontânea de votos, importante a essa distância das eleições, mostra Moro com apenas 2%, com Lula em 31% e Bolsonaro em 24%, segundo o Ipespe divulgou em 3 de novembro. Ter 2% de intenção e 61% de rejeição é uma equação que jamais fechará.

Entretanto, Moro precisa nesse momento usar o palanque político para tentar manter perante a sociedade uma percepção de que teria agido corretamente –já está provado que não. Vai querer usar o palco eleitoral como Instância recursal das decisões judiciais contrárias a ele, ao menos para a opinião pública.

Vai tentar capitalizar isso em votos, atacando a todos, na sua jornada política criminosa de se colocar como salvador da pátria, contra os políticos que acusava e julgava ao mesmo tempo.

Até o seu slogan já divulgado de que “Juntos podemos construir um Brasil justo para todos” é uma piada. Juntos com quem? Com a sua organização Lava Jato, de Deltan & Cia? Justo para quem? Só se for para ele. Quem assistiu a seus abusos não vai querer ficar junto. Nem achar que um ex-juiz declarado suspeito pelo STF pode fazer qualquer coisa justa.

Será uma campanha cínica da parte dele. Mas todos os outros candidatos terão a oportunidade de mostrar a verdadeira face da organização política que ele comandou.

O MP sem controle

As mudanças legislativas visando a evitar que no futuro surjam novas organizações como a de Moro não devem parar até que estejam fechadas todas as porteiras por onde passaram os seus abusos.

Até o próprio Ministério Público está começando a punir os abusos dos seus integrantes, ainda que de forma tímida. Tenta ajudar na construção de uma imagem que combata algumas propostas legislativas que visem ao seu controle.

Formalmente o Ministério Público nem é um dos Poderes da República. Por que razão ele quer ficar sem controle nenhum, onde cada um faz o que quer e se comporta como se fosse a própria instituição? Como permitir que conduza acordos de delação, onde, sem critério definido em lei, estabelece a indenização, a pena e até o cumprimento dessa pena de forma “especial”, sem qualquer previsão legal?

O Ministério Público quer ao mesmo tempo bater o córner, cabecear, defender e ainda apitar o jogo.

Querem, assim como Moro, acusar e julgar ao mesmo tempo. Distribuem ações não só penais como também de improbidade, sem qualquer lastro, unicamente para criar constrangimentos públicos e submeter as pessoas a uma verdadeira sina para se livrarem delas, sem contar com o custo de advogados. Muitos acabam sucumbindo por não ter condições financeiras ou psicológicas de se submeter a essa barbárie.

Em alguns casos, houve um verdadeiro sequestro de pessoas com as prisões ilegais. A delação era o pagamento do resgaste, cobrado pela organização.

Como mostrou a Vaza Jato, a organização comandada por Moro atuava em conluio com objetivos políticos. Fazia vazamentos à imprensa. Chegaram até ao absurdo de pagar outdoor em defesa da operação.

O que saiu na Vaza Jato é uma pequena parte do que foi feito. Com certeza mais detalhes ainda serão divulgados e causarão mais perplexidade.

Já nas eleições de 2018, assistimos às articulações políticas de integrantes dessa organização de Moro para se infiltrar no processo político. A Vaza Jato mostrou isso. Alguns achavam que estavam eleitos se disputassem. Talvez estivessem, naquele momento. Felizmente o país acordou.

Atuaram até mesmo para manipular a divulgação de delações, às vésperas da eleição, visando a interferir no processo.

A “República de Curitiba”

Logo depois de deixar o Ministério da Justiça, Moro vendeu um parecer contra os interesses de uma empresa brasileira, favorecendo um estrangeiro polêmico, para dizer o mínimo. Recebeu uma fortuna para isso.

Não contente com isso, foi trabalhar em uma consultoria internacional, que, pasmem, presta serviços a empresas em recuperação judicial prejudicadas por ele, com os seus abusos como juiz. É impressionante que ele ganhe fortunas assim, beneficiando-se dos seus atos como juiz, que quebraram essas companhias.

Quem será que deveria ser preso? Ele, ou quem ele prendeu de forma ilegal e abusiva?

Agora, impune, de bolso cheio com o seu “trabalho”, pode se dar ao luxo de ficar sem emprego por um largo período e dedicar-se ao seu real objetivo, que sempre foi a política.

Ele anuncia que se filiará a um partido, o Podemos, antes uma pequena legenda, que trouxe para os seus quadros os defensores dos abusos de Moro como juiz, notadamente os do Estado dele. Lá, alguns sempre acharam que Moro estava em uma ilha de moralidade dentro do país, a ponto de serem os legítimos representantes da tal “República de Curitiba”, alardeada no outdoor pago por um integrante do Ministério Público, recentemente punido com a demissão.

Lá, só falta exigirem para quem viaja. Quem sabe até com a exigência de visto de entrada. Se pudessem, teriam feito a separação do Brasil. Teriam um país para chamar de seu, sem ter que disputar as eleições em todo o território nacional.

Afinal, os que eles perseguiam eram todos de fora daquele Estado –mas, claro, usando os delatores contumazes de lá, para manter o controle e a falsa competência daquela Justiça.

O livro de uma juíza federal de São Paulo, Fabiana Alves Rodrigues, muito usado nos votos do STF que julgaram os casos de Lula, mostra em detalhes técnicos toda a fraudulenta manipulação de competência da Lava Jato.

O futuro de Moro

A filiação de Moro trará, certamente, o debate da possibilidade de uma candidatura sua à Presidência da República, o que certamente ocorrerá. Eu já afirmava isso no meu livro.

Provável que ele queira receber um salário do partido, cujos recursos virão do fundo partidário. Dinheiro público.

Certamente exigirá que paguem segurança para ele e sua família, também com dinheiro público, sob o argumento de que tem muitos inimigos em função dos abusos que cometeu.

Imaginem que Moro não consegue viver sem essas mordomias. Ficou fora do país para não expor a sua vida pessoal por aqui. Nos Estados Unidos ele certamente tinha alguns destes luxos, indiretamente às custas das empresas que ele quebrou como juiz.

A candidatura de Moro à Presidência da República, na minha opinião, deveria ser aplaudida por todos.

Tenho certeza do seu fracasso. Mas quero muito vê-lo participando do processo eleitoral, sofrendo o debate. Até porque, como democrata, ao contrário dele, quero que o povo seja o responsável por julgar os seus atos nas urnas.

Jamais concordo com o que ele fez –afastar a Lula e até mesmo a mim de disputar as eleições com seus abusos como juiz, hoje corrigidos pelo STF.

A quebradeira de empresas promovida pela sua organização, com reflexos na economia, até hoje merece discussão. Especialmente depois que ele foi trabalhar nessa empresa de consultoria.

Aliás, uma pergunta que não pode calar: qual a razão de destruir as empresas e os empregos?

Por que simplesmente não obrigar os acionistas a vender as suas empresas, deixando a direção? Por que punir o trabalhador e a sociedade no lugar de acionistas e gestores corruptos?

Como deixar vários corruptos confessos –Joesley Batista, por exemplo– como acionistas controladores das suas organizações corruptas, enriquecendo mais a cada dia? Joesley está “processando” a empresa que controla, em óbvia simulação, para se ressarcir da multa paga pela sua delação. Ninguém vai tomar uma atitude contra isso?

As urnas são a solução

Imaginem só: no momento que muitos buscam a pacificação, como seria um hipotético governo de Moro, caso ele fosse eleito?

Conseguiria compor um governo com maioria no Congresso para governar? Sofreria rapidamente um processo de impeachment? A escolha do vice de Moro seria muito importante. Em um eventual mandato do ex-juiz, ele que acabaria terminando o governo.

Mas isso não acontecerá, simplesmente porque ele jamais será eleito.

Moro tem mesmo de submeter o projeto da sua organização política nas urnas. Tem de ser desmascarado no debate eleitoral. A população merece conhecer o escrutínio dos seus abusos.

O discurso de Moro “contra o sistema da corrupção” também devia valer para o sistema da corrupção institucional que ele mesmo promoveu, junto com a sua organização política. Ou não parece hipocrisia continuar defendendo a prisão pós-2ª Instância quando muitos, dentre eles o seu adversário Lula, foram presos por isso e depois tiveram as respectivas condenações feitas por ele anuladas?

Na prática, ele defende a manutenção e antecipação de cumprimento de pena de quem nem deveria ter sido condenado. Só o foi pelos seus atos ilegais e abusivos, com sua incompetência jurisdicional e suspeição já reconhecida pelo STF.

Isso é um verdadeiro acinte. Só servirá para, durante a eleição, a população se lembrar dos seus abusos.

Moro será muito bem-vindo ao campo que sempre lhe pertenceu, o da política. A diferença é que ele queria jogar sozinho, expulsando os seus concorrentes de campo ilegalmente para ganhar de WO. Infelizmente para ele, os concorrentes vão participar do jogo e ele vai colher nas urnas o mal que cometeu contra o Brasil e os brasileiros, que sofreram as consequências da sua ambição.

É a única forma de virarmos a página desse processo que tanto mal já causou ao país. Em 10 de novembro, com a sua filiação a um partido político, a sua máscara estará no chão.

Depois da sua derrota nas eleições, Moro vai poder voltar a morar nos Estados Unidos, onde é sempre muito bem recebido pelo seu trabalho feito contra o nosso país, contra as nossas empresas, talvez beneficiando as concorrentes do exterior. Pode ainda voltar a trabalhar na consultoria das empresas brasileiras que ajudou a quebrar.

E nós vamos simplesmente poder lhe dar um “Tchau, querido”.

