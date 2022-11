Eduardo Leite assume o comando do PSDB em 15 dias

Apoie o 247

247 - O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumirá dentro de duas semanas o comando do PSDB.

Os tucanos terão um novo presidente e uma nova executiva nacional. Oficialmente, Leite está usando o feriado para consultas no Rio Grande do Sul a fim de decidir se aceita o comando do partido. Mas trata-se de uma formalidade. Ele já topou, sublinha o jornalista Lauro Jardim no Globo.

