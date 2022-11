Eduardo Leite e presidente do PSDB se reúnem com Alckmin e defendem espaço para propostas do PT

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente nacional da sigla tucana, Bruno Araújo, disseram que o partido vai colaborar para a "estabilidade" do govenro Lula edit

247 - O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, tiveram nesta quarta-feira (9) um encontro com vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Os tucanos disseram que o partido vai colaborar para a "governabilidade" e "estabilidade" do País no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta quarta pelo jornal Folha de S.Paulo.

PT e PSDB são opositores históricos, mas lideranças tucanas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador Aloysio Nunes (SP) deram apoio formal a Lula contra Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, o governo Lula precisa apresentar "espaço necessário para mostrar os caminhos" do crescimento. "Ainda não está esclarecido quais serão as diretrizes econômicas, a equipe, o caminho que será apresentado ao país. No momento em que for apresentado, vamos exercer nosso papel como partido que tem um programa, uma visão."

O presidente do PSDB afirmou que a legenda não fará parte da base de apoio de Lula nem terá cargos no próximo governo, mas, de acordo com o tucano, vai colaborar com a "governabilidade". "Teremos relação de um partido comprometido com a estabilidade", declarou Araújo.

O presidente eleito foi nesta quarta-feira (9) a reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

No encontro com os dois parlamentares, o petista conversou sobre o fato de o governo federal precisar de espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600.

Na reunião com Rosa Weber e outros ministros do STF, Lla ouviu preocupações sobre retomada de investimentos em Educação e Meio Ambiente.

O vice-presidente eleito assinou, nesta terça-feira (8), o documento que instala o Gabinete de Transição. Serão quatro coordenações e 28 núcleos temáticos.

