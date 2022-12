Eduardo Leite nega "abismo" entre PSDB e PT e diz que seu partido fará "oposição responsável"

Apoie o 247

247 - O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciado recentemente como o novo presidente da executiva nacional do PSDB, afirmou que não existe um "abismo" entre a legenda tucana e o PT. Ele defendeu que seu partido faça uma "oposição responsável" ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O PSDB deve fazer uma oposição responsável. Não existe um abismo entre os partidos. Só que responsabilidade fiscal é fundamental. Vejo pouca compreensão do governo eleito de que é preciso cuidar das contas para cuidar das pessoas. Talvez sejam até necessários alguns relaxamentos no teto de gastos para atender a emergências, mas é fundamental apontar caminhos responsáveis no médio e longo prazo. O novo presidente está sendo incapaz de mostrar isso, o que já seria suficiente para acalmar o mercado”, disse Leite à revista Veja.

Ainda segundo o tucano, a prioridade do futuro governo Lula "deve ser cuidar das pessoas mais pobres", mas avalia que isso só será possível por meio do equilíbrio fiscal. "Ajuste fiscal é meio para atingir esse objetivo, mas não prioridade. As prioridades devem ser retomar uma agenda para a educação nacional, combater a fome e resgatar projetos de habitação digna. Para isso é preciso apresentar um horizonte de equilíbrio fiscal”.

