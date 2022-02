Eduardo Paes afirma que pode apoiar Lula no primeiro turno se o ex-presidente e PT apoiarem Felipe Santa Cruz ao Governo do Rio

Apoie o 247

Agenda do Poder - O prefeito Eduardo Paes afirmou, nesta terça-feira (22), que pode apoiar o ex-presidente Lula já no primeiro turno desde que haja reciprocidade do líder petista em relação à candidatura de Felipe Santa Cruz ao Governo do Rio. A declaração faz parte da entrevista concedida a Ricardo Bruno e Washington Quaquá, para a próxima edição da revista Rio Já

Indagado se haveria possibilidade de apoiar Lula imediatamente, caso o ex-presidente revisse a aliança com Marcelo Freixo (PSB) e apoiasse o pré-candidato do PSD no Rio, afirmou:

– É obvio que há. Todos os sinais que eu dei foram nesse sentido. Nas minhas entrevistas, eu mais parecia uma mulher traída, reclamando por ter sido abandonada. Ou o homem traído, né? É melhor. Deixa o Lula ser a mulher da relação. Eu parecia o homem traído dizendo: sou corno.

E continuou:

– Mas claro que há essa possibilidade. O presidente Lula é uma pessoa que tenho uma relação de carinho, amizade, respeito. Foi corretíssimo comigo quando fui prefeito. Me ajudou no governo dele e no governo da Dilma. Se não fosse o Lula, no governo da Dilma, não teria conseguido terminar as Olimpíadas. Ele foi importante para que o governo entendesse as questões que tínhamos que enfrentar. Não teria o menor dificuldade de fazer campanha para o presidente Lula. Hoje, meu partido tem um candidato a presidente. Vai ter candidatura própria. Estou acreditando que vai ser o governador Eduardo Leite.

O prefeito não acredita que isto possa constituir impedimento para ele, no Rio, fazer a campanha de Lula no primeiro turno, em caso de apoio do ex-presidente e do PT a Felipe Santa Cruz.

– Cada estado tem sua circunstância. Os partidos terão suas candidaturas nacionais. Mas você contar com o apoio do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores pode mudar esse jogo. Infelizmente temos, hoje, a sinalização do presidente Lula e do PT de que vão lançar o Freixo. Respeito o deputado Freixo, respeito a decisão do Lula mas não concordo que esta seja a melhor solução para o Rio.

A íntegra da entrevista você vai ler na edição da Revista Rio que vai circular na próxima semana.

