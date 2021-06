“Eleições estaduais comportam palanques mais amplos”, diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, defendeu que, nas eleições estaduais, a esquerda deve construir alianças amplas com outros setores. Para ele, a prioridade são as eleições do plano nacional.

“Eu creio que exatamente para se ter uma frente de esquerda programática e sólida na disputa nacional, nas eleições dos estados você tem que construir palanques mais amplos que a esquerda. Eu considero que as eleições prioritárias são, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, eleger o Lula e eleger deputados e senadores”, disse o jornalista.

Altman delineou os critérios para a formação das alianças estaduais. Seguindo eles, a esquerda se fortalece e a oposição se fragmenta. “Para que se possa consolidar o projeto de esquerda e para fatiar os partidos que são fora do campo da esquerda, se deve nos estados fazer políticas mais amplas com três critérios: quando a esquerda não tiver candidato viável, apoiar candidaturas que sejam contra o Bolsonaro, que apoiem exclusivamente o Lula nas eleições presidenciais e que, ao receberem o apoio do PT e da esquerda, indiquem para o senado um candidato do PT ou da esquerda”.

“Feitos esses três critérios, creio que os governos estaduais devem ser todos negociados, repito, tanto para consolidar a unidade da esquerda, quanto para eventualmente fraturar partidos fora de outro campo”, completou Breno.

