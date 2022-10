Elena Landau, economista do programa de governo de Tebet, declara voto em Lula

"Após ver o Congresso Nacional que foi eleito no domingo, é preciso dar freio em Bolsonaro", declarou a economista edit

247 - A economista Elena Landau, responsável pelo programa de governo de Simone Tebet (MDB), declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Segundo Landau, é necessário impedir que Jair Bolsonaro (PL) seja reeleito e o voto em Lula “é a opção que temos no momento” contra o atual governo.

“Após ver o Congresso Nacional que foi eleito no domingo, é preciso dar freio a Bolsonaro. É um Congresso conservador e de direita. Com Bolsonaro, essa combinação não é saudável”, declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Landau explica que a questão ambiental foi outro fator preponderante para a sua decisão. “O Brasil não sobrevive a mais quatro anos de destruição ambiental dessa maneira. O Brasil não pode ser um pária no mundo, sem receber investimento. Com o risco de o mercado lá fora não colocar o país no radar”, pontuou.

Ela sugeriu que, se eleito, Lula faça um governo de coalização. “Com o Congresso que está aí vai precisar muito apoio. Ninguém aceita mais mensalão ou orçamento secreto”, afirmou

