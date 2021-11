EleNão: mulheres convocam para ato “Bolsonaro Nunca Mais”

Apoie o 247

247 - Coletivos organizados por mulheres convocam para manifestação no dia 4 de dezembro contra Jair Bolsonaro, com o lema “Bolsonaro Nunca Mais”. Além da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, assinam a convocação coletivos como Articulação de Mulheres Brasileiras, Levante Popular da Juventude, Coletivo Nacional de Mulheres da CUT, Movimento Negro Unificado e Secretaria Nacional de Mulheres da CTB, entre outros.

“Nós somos a maioria da sociedade que se opõe ao governo genocida de Bolsonaro, e já em 2018 demos o recado do que seria sua gestão quando fomos aos milhões nas ruas com o #EleNão”, afirmam no chamado. “O grau de ataques que as mulheres têm sofrido no governo Bolsonaro é inegável. O aumento da fome e da necessidade de cuidado nas famílias por nós chefiadas, a perda da renda e postos de trabalho, a escalada da violência machista nos espaços domésticos, na vida pública, nas cidades, no campo, nas florestas e nas águas! Temos que dar um basta!”, finaliza (leia a íntegra na Revista Forum).

