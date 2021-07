Em 10 anos, Tribunal Militar puniu apenas 01 general e arquivou 20 investigações de altas patentes

247 - O Superior Tribunal Militar (STM) puniu um único oficial general nos últimos dez anos por lesão corporal, a menor pena prevista em lei para o crime apontado. O contra-almirante Jorge Nerie Vellame foi condenado por lesão corporal culposa em 2015. A pena foi declarada extinta em 2018. No mesmo período, de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo , pelo menos 20 processos envolvendo militares com as mais altas patentes, nas três Forças Armadas, tiveram como destino o arquivo, sem apontamento de culpa e punição.

De acordo com a reportagem, foram identificados 13 inquéritos policiais militares (IPMs) contra generais, brigadeiros ou almirantes, conduzidos internamente por colegas de farda e que acabaram arquivados pela Justiça Militar antes de chegar ao tribunal superior.

Entre os nomes estão o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) , dois ex-auxiliares do governo Jair Bolsonaro e dois integrantes da cúpula do Exército.

A falta de punição repercutiu mal entre coronéis e comandantes com a absolvição do general da ativa Eduardo Pazuello , que subiu em um palanque político ao lado de Bolsonaro e fez um discurso exaltando o presidente em maio.

