Em 2022, 'Brasil terá dois candidatos de extrema direita: Bolsonaro e Moro', diz Celso Amorim

Revista Fórum - O ex-chanceler (governo Lula) e ex-ministro da Defesa (governo Dilma) Celso Amorim declarou em entrevista a Cynara Menezes no Programão da Fórum que em 2022 o Brasil “terá dois candidatos de extrema direita”: Jair Bolsonaro e Sergio Moro. “Eu quando falo de extremista, não falo só de Bolsonaro. Eu acho que Moro é outro extremista. Neste ponto o Brasil está competindo com a França, que tem dois candidatos de extrema direita. Nós temos dois candidatos de extrema direita. A terceira via é uma variante da via da extrema direita”, disse Amorim.

Para o ex-ministro das Relações Exteriores, “a direita moderada sumiu do panorama” e a tendência hoje no mundo é que as disputas de poder aconteçam entre governos reformistas, sociais democratas, e a extrema direita. Amorim tampouco acredita que a esquerda extrema tenha sobrevida atualmente. “Como me disse Raúl Castro uma vez, ‘a era das guerrilhas acabou’.”

Celso Amorim avalia que a recepção efusiva a Lula na Europa por parte dos progressistas e até da centro-direita representada pelo presidente francês Emmanuel Macron foi uma sinalização de que estes setores preferem o petista a Bolsonaro. Sobre o francês, o ex-chanceler afirmou que “ele quis dar um sinal de que o problema dele não é com o Brasil, mas com o atual governo”, e definiu a visita de Lula ao Palácio do Eliseu como “uma recepção de chefe de Estado”.

