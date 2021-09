Em cima do muro: entre Lula e Bolsonaro, Huck diz que não quer fazer essa escolha agora

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Alçado ao comando do “domingão” da Globo, Luciano Huck, que diz ter desistido de concorrer as eleições presidenciais em 2022, encerrou uma longa entrevista às páginas amarelas da Veja em cima do muro.

Indagado se votaria em Lula ou Jair Bolsonaro, “caso a terceira via não emplaque”, o apresentador da Globo saiu pela tangente.

“Não quero fazer essa escolha agora. Prefiro contribuir para que não tenhamos só duas opções de escolha no ano que vem diante da urna eletrônica”, respondeu.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE