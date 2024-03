Em conversa com senadores, Lula diz ser contrário à ideia de Pacheco de acabar com a reeleição

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a senadores que é contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa encerrar a possibilidade de reeleição para cargos no Poder Executivo. Segundo o jornal O Globo, Lula argumentou que um único mandato seria insuficiente para um presidente implementar suas políticas e governar efetivamente. A posição do presidente foi manifestada na noite da terça-feira (5), durante uma confraternização com parlamentares e ministros no Palácio da Alvorada.

A proposta pelo fim da reeleição é articulada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e deve ser apresentada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI). Pacheco já se posicionou de forma contrária ao mecanismo em diversas ocasiões, afirmando que a reeleição não beneficia o país, enquanto defensores da proposta argumentam que a prática mantém os políticos em um estado constante de campanha.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também criticou a proposta, classificando-a como "oportunista” e “um retrocesso". Em resposta às críticas, Pacheco enfatizou que a medida só entraria em vigor a partir de 2030, permitindo que Lula concorra à reeleição em 2026.

Apesar das discordâncias, parte da base do governo no Senado expressou apoio à proposta, incluindo o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). No entanto, a presidente do PT reiterou que a posição de Wagner não representa a do partido.

Ainda de acordo com a reportagem, durante o encontro, Lula agradeceu aos parlamentares pelos votos em iniciativas de interesse do Palácio do Planalto. O senador Otto Alencar (PSD-BA) revelou que ele o instigou a convencer Pacheco a se candidatar ao governo de Minas Gerais em 2026.

Além das discussões sobre a reeleição, Pacheco elogiou a participação de Lula nas eleições de 2022, destacando sua importância para a manutenção da democracia. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) pediu uma maior aproximação do presidente com os parlamentares e sugeriu mais eventos como o de terça-feira.

