Em crise, Partido Novo perde mais da metade de seus filiados desde fundação

247 - Mais da metade dos brasileiros que se filiaram ao Partido Novo deixou o partido. Foram registradas 35,5 mil desfiliações, um número que já supera o de filiados atuais, 33,8 mil. Só em julho foram mais de mil desfiliações, recorde neste ano. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

Candidato a presidente em 2018, João Amoêdo tem feito oposição a Jair Bolsonaro, o que desagradou um grupo antipetista do Novo, que vê no movimento fortalecimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a direção do partido, a polarização afetou o número de desfiliações e a expectativa não concretizada de abrir diretórios em diversas cidades.

“Acredito que essas oscilações serão normais ao longo da história do Novo", disse Eduardo Ribeiro, presidente da sigla. "Mas especificamente para esse momento, entendo que assim que começarmos a apresentar nossos pré-candidatos, voltarmos ao clima de eleição, conseguirmos ver uma luz no fim do túnel, essas pessoas se motivarão novamente, a curva estabiliza e volta a crescer", afirmou.

