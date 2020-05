Em denúncia, Pimenta diz que governo abandonou 12 mil brasileiros na Venezuela

247- Em denuncia apresentada ao Ministério Público Federal, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) acusa o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Reações Exteriores, Ernesto Araújo, de abandonarem 12 mil brasileiros sem assistência na Venezuela. No dia 17 de abril, o Planato ordenou o retorno de todo o corpo diplomático que estava no país vizinho. Foram 38 diplomatas e adidos militares brasileiros que voltaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A reportagem é do portal Congresso em Foco.

No dia 16 foi fechada, abruptamente segundo a representação, a sede da embaixada do Brasil que ficava em Caracas. Existiam na Venezuela três consulados brasileiros, que foram fechados no final de março. Devido a essas decisões, os brasileiros que vivem no país vizinho não encontram respaldo diplomático.

"O que importa aqui ressaltar é que a atitude do governo brasileiro resultou no efetivo abandono dos cidadãos brasileiros que estão de passagem ou vivem no território venezuelano. Trata-se de omissão séria, muito agravada pelo fato de que esses nossos cidadãos encontram-se em território estrangeiro em meio a maior pandemia que afetou a humanidade nos últimos 100 anos", diz a representação.

