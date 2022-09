Em dificuldades para decolar, Ciro resolve agredir mais uma vez Lula e o PT

Apoie o 247

247 - Em dificuldades para chegar ao 10% nas pesquisas de intenções de voto, o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) comparou, nessa quinta-feira (22), o Partido dos Trabalhadores com o nazismo. O pedetista criticava a possibilidade de eleitores fazerem o chamado voto útil para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar no primeiro turno.

"Estou muito chocado com a falta de escrúpulo do Lula e do PT. É impressionante. Me sinto como um cara objeto de extermínio. Eles não querem me derrotar: querem me exterminar. São nazistas mesmo e ficam acusando o Bolsonaro de fascista, que é também", afirmou Ciro durante sabatina feita pelo jornal "Correio Braziliense" e pela TV Brasília.

Nessa quinta, o ex-presidente Lula afirmou que o presidenciável do PDT "está surtando" ao comentar as críticas recentes feitas pelo ex-governador do Ceará.

O voto útil é quando uma pessoa vota não necessariamente no candidato que ele (eleitor) mais se identifica, mas naquele (a) com as maiores chances de impedir a vitória de outra candidatura. Uma parte dos eleitores defende que apoiadores de Ciro votem no ex-presidente Lula, para encerrar a eleição no primeiro turno.

Pesquisas

De acordo com números divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Datafolha, 11% dos eleitores brasileiros admitiram a possibilidade de mudança de voto para presidente com o objetivo de não deixar ter segundo turno em outubro. O percentual dos que afirmaram que podem praticar o chamado “voto útil” foi maior entre os eleitores de Simone Tebet (22%) e Ciro Gomes (21%).

As estatísticas divulgadas pelo instituto apontaram que Lula aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Outra pesquisa, a do Ipespe, também mostrou Lula perto de vencer no primeiro turno.

