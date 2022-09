Em encontro com crianças, Bolsonaro faz campanha contra Lula e comete gafe

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de cancelar, de última hora, sua participação na sessão solene do Congresso Nacional, nesta quinta-feira (8), em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) resolveu incluir na agenda um encontro com um grupo de crianças de homeschooling - ensino em casa - no Palácio do Planalto.

Bolsonaro se dedicou a doutrinar as crianças sobre o que aconteceu em 1964. O mandatário “ensinou” às crianças que o período de instauração da Ditadura Militar não foi um golpe. Ele ainda utilizou o momento para atacar o ex-presidente Lula.

>>> Bolsonaro revida ausências no 7 de setembro e cancela participação em cerimônia da Independência no Congresso

Bolsonaro disse que o golpe de 64 que instaurou a Ditadura é “histórias da esquerda”, e que nas escolas públicas se ensina “errado as crianças". "Pintado de vermelho que faz o bem para vocês é só o Papai Noel. Aquele outro de vermelhinho com chifrinho faz o mal, ou o sem dedinho também faz o mal", afirmou Bolsonaro.

Após dizer que João Goulart, então presidente à época, "fugiu do Brasil", Bolsonaro afirmou que Humberto Castello Branco, que deu início à Ditadura, "não chegou lá dando golpe".

"Como foi declarado vago porque ele fugiu, a Câmara elegeu Castello Branco", disse Bolsonaro.Então não existe 31 de março [data do golpe militar] e sim 2 de abril", citando a data da sessão do Congresso que foi anulada após o fim da Ditadura.

Na sequência, Bolsonaro comete uma gafe ao orientar as crianças a obedecerem os professores na escola e que é “na escola onde a gente vai buscar conhecimento". O mandatário foi repreendido por um adulto que acompanhava o grupo, de que aquelas crianças estudavam em casa. “Esse grupo é um grupo de homeschooler. Eles não vão para a escola", disse a mulher.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.