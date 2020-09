Em encontro com evangélicos, Bolsonaro promete indicado ao STF com 'valores' do governo

247 - Em café da manhã com evangélicos nesta segunda-feira (28), Jair Bolsonaro prometeu ao grupo que seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) terá os "valores" do governo, de acordo com o jornal O Globo.

Bolsonaro terá de indicar um nome ao STF após a saída do ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13 de outubro. Outro a se aposentar será o ministro Marco Aurélio, que deixará a Corte em 2021.

Bolsonaro disse que indicará um ministro evangélico e outro conservador, mas não contou qual será o primeiro.