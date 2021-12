Em encontro com Força Sindical, Lula critica "perversidade" das elites e diz que país precisa de outro governo

"Quando eu era presidente da República, chegou a ser a sexta economia do mundo, hoje este país é a 13ª economia do mundo”, disse edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o que chamou de "perversidade” das elites econômica e política brasileiras e os retrocessos resultantes do golpe que tirou a presidente eleita Dilma Rousseff em 2016 e da política econômica implantada pelo governo Jair Bolsonaro.

“Este país, quando eu era presidente da República, chegou a ser a sexta economia do mundo, hoje este país é a 13ª economia do mundo”, disse Lula nesta quarta-feira (8) durante participação da plenária de encerramento do 9º Congresso da Força Sindical, realizado em São Paulo (SP).

“Quando era presidente da República, e os metalúrgicos sobretudo se lembram disso, retomamos mais de um milhão de postos de trabalho na categoria no Brasil inteiro. Enquanto os EUA e Europa desempregaram 100 milhões de pessoas, no mesmo período, neste país, criamos 20 milhões de pessoas com carteira profissional assinada”, disse o petista.

Lula disse, ainda, que fica “preocupado” com a crise atual, uma vez que “a gente mostrou que é possível governar este país de forma diferente”.

Assista aqui a plenária de encerramento do 9º Congresso da Força Sindical.

Lula participa do Congresso da Força Sindical https://t.co/BZCCtq39Xm — Lula (@LulaOficial) December 8, 2021

