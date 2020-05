Em frenesi, redes bolsonaristas falam em “golpe de Estado” contra Bolsonaro, sob comando do STF

247 - O bolsonarismo vive nas redes momento de enorme agitação e agressividade. Desde a noite desta sexta-feira (1), a narrativa que povoa as redes de extrema-direita vinculadas a Jair Bolsonaro é a de que está em curso um golpe de Estado sob a liderança do STF para apeá-lo do poder.

O cume da agitação deu-se por conta da informação divulgada na noite desta sexta de que o Sergio Moro prestará depoimento à Polícia Federal neste sábado em Curitiba, para falar sobre as acusações feitas contra Bolsonaro.

A narrativa de que há um golpe de Estado em curso arregimentado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), vem crescendo desde que, nos últimos dias, a Corte impôs uma série de derrotas a Bolsonaro, como a suspensão da posse de Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal e a derrubada das restrições à Lei de Acesso à Informação.

A movimentação é grande nas últimas horas e deve crescer exponencialmente a partir da manhã deste sábado, informa o jornalista Mateus Camillo na Folha de S.Paulo.

As hashtags #GolpedeEstado e #GolpedoSTF figuram entre os assuntos do momento no início da madrugada deste sábado, com mais de 250 mil tuítes somando as duas.

Veja alguns dos tweets que povoam as redes bolsonaristas:

