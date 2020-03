Em guerra com Congresso, Bolsonaro responsabiliza parlamentares por custos ao Governo

Um seguidor questionou Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (2), sobre as “regalias” dos congressistas e seus custos ao Governo Federal e o ocupante do Planalto empurrou a responsabilidade para os próprios deputados e senadores da República edit

247 - Em mais um anúncio de conclusão de vendas de imóveis da União, pelo Twitter, um seguidor questionou Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (2), sobre as “regalias” dos congressistas e seus custos ao Governo Federal.

O chefe do executivo empurrou a responsabilidade para os próprios deputados e senadores da República, dizendo: “Tal atitude depende do trabalho do poder citado, respeitando a independência dos poderes”.

Jair Bolsonaro, em seus 30 anos de atividade política, se aproveitou de todos os benefícios e auxílios possíveis.

Confira os tweets:

Tal atitude depende do trabalho do poder citado, respeitando a indepência dos poderes. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 2, 2020