Em guerra com os institutos de pesquisa, Bolsonaro aumenta gastos com levantamentos no 2º turno: R$ 2,3 milhões

De acordo com o TSE, o dinheiro foi gasto com a "Cota Pesquisas", sediada em Curitiba (PR) edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) aumentou os gastos com pesquisas de opinião durante o segundo turno das eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha do ocupante do Planalto desembolsou R$ 2,3 milhões no dia 3 de outubro, primeiro dia do segundo turno, com a "Cota Pesquisas", sediada em Curitiba, capital do Paraná.

Foi a mesma empresa contratada por Bolsonaro para fazer pesquisas de opinião no primeiro turno, de acordo com informação publicada nesta quinta-feira (27) pela coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

Bolsonaro e aliados vêm criticando institutos de pesquisas que apontaram um percentual inferior a 40% antes do dia 2 de outubro, quando aconteceu o primeiro turno. O ocupante do Planalto conseguiu 41% dos votos válidos.

No final de setembro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que membros do governo estariam discutindo a criação de uma proposta com o objetivo de punir institutos responsáveis por divulgar intenções de voto.

A empresa "Cota Pesquisas", sediada em Curitiba, faz pesquisas de opinião qualitativas com grupos específicos sobre os materiais de propaganda e os discursos eleitorais do chefe do Executivo federal. É um tipo de consulta é diferente dos levantamentos quantitativos de intenção de voto, que buscam saber em quem o entrevistado votará.

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada na última terça-feira (25), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

