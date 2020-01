Em meio ao caos no INSS, governo decide blindar dados sobre a fila de espera

Na crise da fila de 2 milhões de brasileiros à espera do INSS para aposentar, a cúpula da Previdência resolveu redobrar os protocolos de segurança sobre o acesso aos dados relacionados à evolução da fila de pedidos de aposentadoria edit

247- Na crise da fila de 2 milhões de brasileiros à espera do INSS para aposentar, a cúpula da Previdência, ao invés de buscar soluções para sanar o problema, resolveu redobrar os protocolos de segurança sobre o acesso aos dados relacionados à evolução da fila de pedidos de aposentadoria. A informação é da coluna Radar, na Veja.

“Eles (Diretorias de Benefícios e Atendimento) elevaram o nível de segurança dos sistemas que pegam as filas. Se alguém consegui acessar, será detectado em tempo real. Estão escondendo até do ministro Paulo Guedes o tamanho real da fila”, diz um servidor, sob a condição do anonimato ao Radar.