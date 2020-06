Em missão de paz, ministros de Bolsonaro se reúnem com Alexandre de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes é responsável por dois inquéritos que atingem o bolsonarismo: o que apura disseminação de “fake news” contra ministros da corte e o que investiga a organização de atos contra as instituições edit

247 - Os ministros do governo federal André Mendonça (Justiça e Segurança Pública), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e José Levi (Advocacia-Geral da União) foram a São Paulo nesta sexta-feira, 19, para terem uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reunião teve como objetivo buscar um acordo de paz para estabelecer uma relação harmônica entre o Judiciário e o Executivo, apesar de, oficialmente, ter sido convocado para tratar dos processos sobre a terra indígena Raposa Serra do Sul, agronegócio e controle de armas e munições pelo Exército.

Moraes é o relator de dois inquéritos que atingem o bolsonarismo - o que investiga a disseminação de ataques e mentiras (“fake news”) contra os ministros da corte e o que apura a organização de atos-antidemocráticos contra as instituições, dentro do qual foram presos ativistas bolsonaristas, como Sara Winter.

Por 10 votos contra 1 (Marco Aurélio de Mello), o STF aprovou, nesta quinta-feira, 18, a continuação do inquérito das fake news, que investiga empresários e ativistas digitais ligados a Jair Bolsonaro.

Na tarde desta sexta-feira, 19, Moraes ainda renovou por mais cinco dias, a prisão da extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, presa na última segunda-feira (15).



