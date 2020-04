Em nota, oposição defende que sistema financeiro contribua contra o coronavírus

247 - Partidos da oposição estão divulgando uma nota nas redes sociais “em defesa da saúde, dos empregos e dos salários”. A nota é assinada pelos partidos Rede, PV, PSB, Psol, PDT, PCB, PCdoB e PT e discorre sobre o problema da pandemia do coronavírus.

Os partidos se reuniram e defenderam a urgência em mobilizar recursos financeiros para adquirir equipamentos hospitalares e de proteção aos profissionais de saúde, para ajudar no combate à Covid-19. A oposição também defende a realização de mais testes no país.

Além disso, declara apoio à posição das centrais sindicais nacionais sobre a Medida Provisória 936, que, segundo a nota, desrespeita “as garantias constitucionais dos acordos coletivos e da atuação sindical em defesa do trabalhador, e por não garantir o emprego e os salários”.

A oposição declara que irá atuar no Congresso no sentido de rejeitar a MP e também afirma que “já passou da hora do sistema financeiro contribuir com parcela de seus bilionários e indecentes lucros para o esforço nacional contra o coronavírus e seus impactos; é moralmente inaceitável que os banqueiros permaneçam alheios a essa crise humanitária e que o governo continue cumulando o sistema de benefícios, sem exigir contrapartidas e sequer uma justa taxação de seus lucros, no momento em que o país mais precisa”.

Veja a íntegra.

Nota dos partidos de oposição

Em defesa da saúde, dos empregos e dos salários; cobrar dos banqueiros sua cota nesta crise

Reunidos para analisar a conjuntura nacional e os impactos da crise do coronavírus sobre a saúde pública, a economia e a vida da população, os partidos políticos de oposição declaram:

É urgente mobilizar todos os recursos financeiros e logísticos para adquirir, dentro e fora do país, equipamentos hospitalares e de proteção ao público e aos profissionais de saúde; oferecer leitos de UTIs e aplicar testes à população nos parâmetros médico-científicos. Para dar uma amostra do atraso e insuficiência das ações no Brasil: apesar do remanejamento de R$ 5 bilhões nas emendas orçamentárias, apenas R$ 424 milhões foram transferidos aos estados e somente esta semana chegaram ao país os 500 mil testes adquiridos na China, igual ao volume que a Alemanha aplica em apenas uma semana. É preciso recuperar o precioso tempo perdido com os erros e a imprevidência do governo federal nesta crise; Total apoio à posição manifestada em nota das Centrais Sindicais nacionais sobre a Medida Provisória 936, por desrespeitar as garantias constitucionais dos acordos coletivos e da atuação sindical em defesa do trabalhador, e por não garantir o emprego e os salários; A oposição vai atuar no Congresso Nacional para rejeitar a MP 936 e construir em conjunto uma proposta legislativa que garanta realmente a estabilidade no emprego e o pagamento dos salários, nas empresas economicamente afetadas pela crise, especialmente as pequenas e médias que mais empregam; Já passou da hora do sistema financeiro contribuir com parcela de seus bilionários e indecentes lucros para o esforço nacional contra o coronavírus e seus impactos; é moralmente inaceitável que os banqueiros permaneçam alheios a essa crise humanitária e que o governo continue cumulando o sistema de benefícios, sem exigir contrapartidas e sequer uma justa taxação de seus lucros, no momento em que o país mais precisa.

Brasília, 2 de abril de 2020

Pedro Ivo Batista e Laís Garcia, Rede; José Luiz Penna, PV; Juliano Medeiros, PSOL; Carlos Siqueira, PSB; Carlos Lupi, PDT; Gleisi Hoffmann, PT; Luciana Santos, PCdoB; Edmilson Costa, PCB.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso