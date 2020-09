Em novo afago aos militares, Bolsonaro diz que Forças Armadas são os "verdadeiros guardiões da democracia"

Em um novo aceno aos militares, uma de suas bases de apoio, Jair Bolsonaro afirmou que “nós --Marinha, Exército e Aeronáutica-- o povo bem comprova que nós estamos no caminho certo e que nós somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia" edit

Lisandra Paraguassu, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta-feira que as Forças Armadas são “os verdadeiros guardiões” da democracia e que estão no caminho certo.

“Nós --Marinha, Exército e Aeronáutica-- o povo bem comprova que nós estamos no caminho certo e que nós somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade”, discursou Bolsonaro durante a cerimônia de formatura do curso de sargentos da Marinha, no Rio de Janeiro.

A ideia de que a democracia brasileira cabe à ação das Forças Armadas é uma fala recorrente do presidente, que já chegou a dizer que a “democracia e a liberdade só existem quando as Forças Armadas querem”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.