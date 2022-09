Em novo ataque, Bolsonaro acusa TSE de atrapalhar sua campanha e deixa em aberto se vai reconhecer derrota

Na iminência de ser derrotado em 1º turno, o ocupante do Palácio do Planalto acusa o Supremo e o TSE de agirem de forma parcial edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o TSE e o STF e se negou, nesta segunda-feira (26), a afirmar que vai deixar o poder caso seja derrotado no pleito deste ano.

O ocupante do Palácio do Planalto disse que os mesmos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tornaram o ex-presidente Lula (PT) elegível são responsáveis pela condução das eleições e afirmou que eles atuam para prejudicá-lo e também que o perseguem, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

As declarações foram feitas durante sabatina das eleições do Jornal da Record, que durou 40 minutos. Bolsonaro foi o primeiro candidato a participar do programa. Também estão previstas as participações de Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (27), e de Simone Tebet (MDB), na quarta (28).

Bolsonaro afirmou que não haverá nenhum problema após um pleito com "eleições limpas". No entanto, após ser questionado sobre como provar isso, disse que não é possível mostrar que houve fraudes, assim como o "outro lado não tem como provar que o processo foi sério também". Na sequência voltou a divulgar informações falsas acerca da investigação da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas em 2018.

O ocupante do Palácio do Planalto voltou a repetir que é o favorito por causa do clima que encontra em seus atos nas ruas, apesar de todas as pesquisas eleitorais mostrarem que Lula está em vantagem e tem chances reais de vencer no 1º turno

Bolsonaro voltou a atacar a Corte eleitoral, afirmando que é perseguido pelo TSE, que, segundo ele, age "de forma parcial" no pleito.

