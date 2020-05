Em resolução, PT defende afastamento imediato de Jair Bolsonaro

“É hora de colocar um ponto final no governo Bolsonaro, essa página nefasta da História do Brasil. Só assim o Brasil poderá concentrar suas energias no enfrentamento do coronavírus e seu impacto sobre a economia e a vida da população”, diz o Diretório Nacional do PT no documento edit

247 - O PT publicou neste sábado (2) uma resolução do Diretório Nacional na qual defende o afastamento urgente de Jair Bolsonaro da Presidência da República e a destituição de seu governo.

No documento, o PT afirma que Bolsonaro representa uma ameaça à democracia e um risco para a vida da população brasileira ao não apresentar políticas que garantam saúde e protejam empregos e a renda das famílias.

Na resolução, o partido afirma que apoiará todas as alternativas constitucionais para remover Bolsonaro da Presidência, incluindo o impeachment. “Qualquer que seja o caminho, impeachment ou cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, a perspectiva do PT é de que o afastamento seja concluído com a eleição de um governo legitimado pelo voto popular, como dissemos em 2019”, diz a nota.

“É hora de colocar um ponto final no governo Bolsonaro, essa página nefasta da História do Brasil. Só assim o Brasil poderá concentrar suas energias no enfrentamento do coronavírus e seu impacto sobre a economia e a vida da população, que vem em primeiro lugar”, conclui a resolução.

Leia, abaixo, a resolução do PT na íntegra:

