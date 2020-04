Em reunião tensa, bolsonaro diz a ministros que "acabou porteira fechada"

247 - A mudança no comando da Polícia Federal não é a única que Jair Bolsonaro vai tentar impor aos ministros. Ele avisou a vários deles em tensa reunião nesta quarta-feira: “Acabou essa coisa de porteira fechada nos ministérios”. A informação é do portal BR político.

segundo a reportagem, Bolsonaro vai querer colocar pessoas de sua confiança em estatais, órgãos e nos escalões inferiores da pasta. Já foi assim na composição do Ministério da Saúde, o ministro não teve carta branca, como relatou ao BR Político um integrante do governo depois da reunião.

O aviso fez com que vários integrantes da Esplanada ficassem de sobreaviso, e foi entendido como um aviso de que a recomposição inclusive política do governo, que tenta atrair o Centrão para escapar do isolamento no Congresso e do risco de que a Câmara instaure um processo de impeachment contra Bolsonaro, incluirá acesso a postos importantes em pastas antes blindadas, como Justiça e até Economia — onde o presidente estuda desmembrar a área do Trabalho para entregar ao PTB de Roberto Jefferson.

